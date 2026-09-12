Vozači oprez: Ovo su lokacije radarskih kontrola u Tuzlanskom kantonu danas

Vozače na području Tuzlanskog kantona danas očekuju radarske kontrole na većem broju lokacija. Iz nadležnih službi apeluju na poštivanje ograničenja brzine i prilagođavanje vožnje uslovima na cesti.

Na području Tuzle, radarske kontrole bit će postavljene od 11 do 12 sati na Bulevaru II Korpusa, od 13 do 14 sati u Ulici Kulina Bana, od 17 do 18 sati na relaciji Kulina Bana – Muzička škola, od 19:30 do 20:30 sati ponovo na Bulevaru II Korpusa, te od 22 do 23 sata na lokaciji Kulina Bana – Limenka.

U Banovićima su kontrole planirane od 8 do 9 sati u Radini, od 9:10 do 10:10 u Podgorju, od 11:15 do 12:15 u Oskovi, od 15 do 16 sati u Banovićima Selu i od 16:10 do 17:10 sati u Ulici Armije BiH.

Na području Srebrenika radari će biti postavljeni od 7:30 do 8:30 sati u Ćehajama, od 8:30 do 9:30 u Špionici, od 19 do 20 sati u Potpeći, od 20 do 21 sat u Previlama, te od 3 do 4 sata na području Tinje.

U Gradačcu su kontrole predviđene od 6:30 do 7:30 sati na M-1.9 u Lukavcu Donjem, od 7:40 do 8:40 na M-1.9 u Vučkovcima, od 15:40 do 16:40 na R-465a u Jelovče Selu, od 19:40 do 20:40 ponovo na M-1.9 u Lukavcu Donjem, te od 20:50 do 21:50 sati na M-1.9 u Šehitlucima.

Na području Kalesije radarske kontrole očekuju se od 7 do 9 sati u Vukovijama Gornjim, od 14 do 15 sati u Miljanovcima, od 16 do 18 sati na području Petrovice Gornje na putu M17.1, od 18:30 do 19:30 u Prnjavoru i od 21:30 do 22:30 sati na relaciji Tojšići – Hidani.

U Sapni su kontrole planirane od 9 do 10 sati na putu Zvornik–Priboj u Rastošnici, od 11 do 12 sati na putu Sapna–Kalesija u Žujama, od 13 do 14 sati na putu Zvornik–Priboj u Kraljevićima, od 15 do 16 sati na putu Sapna–Kalesija u Munjači, te od 17:30 do 18:30 sati na području Sapna Centra.

Na području Teočaka radari će biti postavljeni od 8 do 9 sati u Centru, od 10 do 11 sati u Janji, od 13 do 14 sati u Sniježnici, od 15:30 do 16:30 u Omerovićima i od 17 do 18 sati na lokaciji Numera.

Iz nadležnih službi napominju da je raspored najavljenih kontrola informativnog karaktera te da su moguće i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine.

Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na cesti, jer je neprilagođena brzina među najčešćim uzrocima saobraćajnih nesreća. Za teže saobraćajne prekršaje predviđene su i visoke novčane kazne, koje u određenim slučajevima mogu doseći 5.000 KM.