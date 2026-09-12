Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vodosnabdijevanja

RTV SLON
Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 12.09.2026.

*** VODOVOD – Naselja Podšići, Brgule, Mihatovići, dio naselja Mramor i dio naselja Ljepunice bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulica Vrapče bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Dio naselja Kiseljak (Ševar) bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana.
Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirana su tri krivična djela, dogodilo se 26 saobraćajnih nezgoda, četiri ostala događaja.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 201 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sebam beba, tri dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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