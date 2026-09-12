Vrijeme u BiH danas promjenljivo: Ponegdje kiša, temperature do 30 stepeni

Vrijeme u BiH danas će biti većinom umjereno oblačno, dok se u centralnim i istočnim područjima očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalne kiše.

Prije podne malo kiše može pasti u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, dok su na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući slabi lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 10 i 15 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 18 do 22 stepena.

Najviša dnevna temperatura iznosit će uglavnom između 20 i 25 stepeni, a na jugu Bosne i Hercegovine može dostići 30 stepeni.

Vrijeme u BiH trebalo bi se postepeno stabilizovati kako dan bude odmicao. Nakon mjestimično tmurnog i povremeno kišovitog jutra, poboljšanje vremenskih prilika očekuje se u nastavku dana, a izraženije tokom kasnih poslijepodnevnih sati.

Biometeorološke prilike također će se postepeno popravljati. Blagi porast temperatura zraka trebao bi pozitivno djelovati na većinu stanovništva, dok tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti izražene.

Prema prognozi, vrijeme u BiH tokom drugog dijela dana bit će ugodnije i stabilnije, posebno u područjima u kojima će jutarnji sati proteći uz više oblaka i povremene padavine.