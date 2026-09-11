Hrana koju treba izbjegavati poslije četrdesete

Nakon 40. godine mnogi počinju više razmišljati o zdravlju srca, tjelesnoj težini, nivou šećera u krvi i kvaliteti svakodnevne prehrane.

To, naravno, ne znači da preko noći morate izbaciti omiljenu hranu. Mnogo je važnije obratiti pažnju na količinu šećera, soli, zasićenih masti i visoko prerađenih proizvoda koje svakodnevno unosimo.

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da osnovu prehrane čine povrće, voće, mahunarke, orašasti plodovi, cjelovite žitarice i kvalitetni izvori proteina, dok bi proizvode bogate solju, šećerom i nezdravim mastima trebalo ograničiti.

Prerađeno meso među prvim je na listi

Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na prerađene mesne proizvode. Salame, slanina, hrenovke i slični proizvodi često sadrže velike količine soli i zasićenih masti.

Na listi namirnica koje je preporučljivo jesti rjeđe nalaze se:

salame i drugi suhomesnati proizvodi

slanina

hrenovke i drugo prerađeno meso

masniji odresciveće količine cr

venog mesa

hamburgeri

pohovana i duboko pržena piletina

smrznute pizze

To ne znači da crveno meso treba potpuno izbaciti, ali količina i učestalost konzumiranja imaju značajnu ulogu.

Pazite na skrivenu sol

Velika količina soli ne nalazi se samo u soljenki. Značajan dio dnevnog unosa može doći iz industrijski pripremljene hrane, umaka i gotovih obroka.

Zato bi trebalo pripaziti na:

kisele krastavce

soja sos

konzervirane supe

jako slane sireve

topljene i industrijski prerađene sireve

ljute gotove umake

gotove preljeve i dodatke jelima

Prevelik unos soli povezan je s povišenim krvnim pritiskom, zbog čega stručnjaci savjetuju umjerenost.

Šećer i rafinirani ugljikohidrati

Krofne, slatkiši i zaslađena pića vrlo brzo mogu povećati ukupan dnevni unos kalorija, a često imaju malu nutritivnu vrijednost.

Na listi proizvoda koje bi trebalo ograničiti nalaze se:

krofne

slatka peciva

bijela čokolada

bomboni i drugi slatkiši

bijeli hljeb

peciva od bijelog brašna

bageli i slična peciva

rafinirana tjestenina u velikim porcijama

zaslađeni sportski napici

zaslađene ledene kafe

sladoledi s mnogo šećera

pojedine proteinske pločice pune šećera

slatkiši bez šećera koji sadrže velike količine masti ili zaslađivača

Najjednostavnije pravilo je provjeriti deklaraciju. Proizvod koji se reklamira kao „fit“, „protein“ ili „bez šećera“ nije automatski zdraviji izbor.

Oprezno sa zasićenim i trans mastima

Važna je i vrsta masti koju unosimo. Prednost bi trebalo dati nezasićenim mastima iz ribe, orašastih plodova, sjemenki i biljnih ulja.

Rjeđe bi trebalo konzumirati:

velike količine maslaca

određene vrste tvrdog margarina

kokice s mnogo maslaca

industrijska peciva bogata mastima

pržene grickalice

masne gotove umake i preljeve

Posebno treba obratiti pažnju na industrijski proizvedene trans masti, koje nisu dio zdrave prehrane.

Nisu sve namirnice s popularnih „crnih lista“ zaista zabranjene

Na internetu se na listama hrane koju navodno treba izbjegavati nakon 40. godine često pojavljuju i namirnice poput nemasnog mlijeka, bademovog mlijeka, bjelanjaka, tune, kikiriki putera ili bezglutenskog hljeba.

Međutim, same po sebi ove namirnice nisu nužno loše. Mnogo zavisi od sastava proizvoda, količine i zdravstvenog stanja osobe.

Zato je kod sljedećih proizvoda važnije pažljivo birati nego ih automatski izbaciti:

tuna – posebno obratiti pažnju na učestalost konzumiranja pojedinih vrsta ribe

biljna mlijeka – birati nezaslađene i nutritivno obogaćene varijante

mlijeko i mliječni proizvodi – prilagoditi izbor vlastitim potrebama

kikiriki puter – birati proizvode bez mnogo dodanog šećera i soli

bezglutenski proizvodi – nisu nužno zdraviji ako nemate medicinski razlog za izbjegavanje glutena

dijetalna gazirana pića – najbolje je da ne zamijene vodu kao osnovno piće

Umjerenost je važnija od zabrana

Ne postoji jedna namirnica koja određuje hoće li neko nakon 40. godine biti zdrav ili nezdrav. Mnogo je važniji kompletan način prehrane.

Voće i povrće, mahunarke, integralne žitarice, riba, nemasni izvori proteina, orašasti plodovi i kvalitetna biljna ulja mogu biti osnova uravnoteženog jelovnika.

Umjesto potpune zabrane omiljene hrane, korisnije je smanjiti učestalost konzumiranja visoko prerađenih proizvoda, slatkiša, pržene hrane i proizvoda bogatih solju.

Osobe koje imaju dijabetes, povišen krvni pritisak, bolesti srca ili druge zdravstvene probleme trebale bi prehranu prilagoditi u dogovoru s ljekarom ili nutricionistom.