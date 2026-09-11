Vozuća oslobođena na današnji dan 1995. godine

Vozuća je oslobođena 11. septembra 1995. godine, kada su udružene jedinice Drugog i Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon teških borbi preuzele kontrolu nad ovim područjem.

Oslobađanje Vozuće imalo je veliki vojni i strateški značaj, jer je omogućilo povezivanje snaga Drugog i Trećeg korpusa Armije RBiH, ali i oslobađanje značajnog prostora na području centralne Bosne.

Borbe za Vozuću vodile su se na izuzetno zahtjevnom terenu, koji je tokom rata bio snažno utvrđen i miniran. Posljedice ratnih dejstava osjećale su se i godinama kasnije, zbog čega je na okolnim područjima, posebno u šumama i na livadama, bio potreban dodatni oprez zbog zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava.

Bošnjačko stanovništvo Vozuće protjerano je u junu 1992. godine, nakon napada srpskih snaga na ovo područje. Mnogi stanovnici utočište su pronašli u Zavidovićima, Banovićima i drugim mjestima pod kontrolom Armije RBiH.

Prema dostupnim podacima, tokom napada i progona ubijen je i veći broj civila, među kojima su bili stariji stanovnici i djeca.

Zbog svog geografskog položaja Vozuća je tokom rata imala veliki strateški značaj, pa su se za kontrolu nad ovim područjem vodile intenzivne borbe. Njeno oslobađanje u septembru 1995. ostalo je jedan od važnijih događaja završne faze rata u Bosni i Hercegovini.