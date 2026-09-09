Utvrđen program obilježavanja 34. godišnjice 2. korpusa Armije RBiH

34. godišnjica 2. korpusa Armije RBiH bit će obilježena nizom događaja tokom septembra, a centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Program obilježavanja utvrđen je na prvoj, konstituirajućoj sjednici Organizacionog odbora, kojoj su u ime institucija Tuzlanskog kantona prisustvovali predsjednica Skupštine TK Ivana Mijatović, premijer TK Irfan Halilagić i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević.

Centralna akademija 29. septembra u Tuzli

Obilježavanje će tokom septembra obuhvatiti niz sadržaja posvećenih pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i ulozi 2. korpusa u odbrani države.

Pored centralne akademije u BKC-u Tuzla, planirane su posjete mezarjima heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Malkića.

Predviđeno je i odavanje počasti te polaganje cvijeća na više memorijalnih lokacija na području nekadašnje zone odgovornosti 2. korpusa, među kojima su Memorijalni centar Kovači u Sarajevu, Memići, Vlasenica, Bratunac, Potočari, kao i lokacije u Tuzli, Čeliću i Brčkom.

Program će uključivati i sportske sadržaje, dokumentarni program, televizijske emisije i izložbu posvećenu formiranju i razvoju 2. korpusa od 1992. do 1995. godine.

Halilagić: Obaveza je čuvati sjećanje

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić kazao je da se obilježavanje važnih datuma iz novije historije BiH i Tuzlanskog kantona posljednjih godina organizuje sistematičnije, s ciljem da se očuva kultura sjećanja i prenese mlađim generacijama.

„Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i naša je obaveza da se njegovih pripadnika, posebno šehida i poginulih boraca, sjećamo sa dostojanstvom i zahvalnošću, ali i da istinu o njihovoj borbi prenosimo generacijama koje dolaze“, kazao je Halilagić.

Govoreći o trajnom obilježavanju uloge 2. korpusa, Halilagić je izrazio žaljenje što projekat centralnog spomen-obilježja pripadnicima 2. korpusa sa spomen-parkom nije završen tokom aktuelnog mandata.

Naveo je da je Vlada TK odabrala lokaciju i idejno rješenje, te da će realizacija projekta ostati obaveza naredne Vlade.

Sjećanje na ulogu 2. korpusa

Obilježavanje 34. godišnjice 2. korpusa Armije RBiH nastavlja praksu uspostavljenu prije pet godina, kada su kantonalne institucije i boračke organizacije započele organizovaniji pristup obilježavanju značajnih datuma iz novije historije Bosne i Hercegovine.

Nosilac manifestacije je Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, pokrovitelj Vlada Tuzlanskog kantona, dok je medijski pokrovitelj Radio-televizija Tuzlanskog kantona.