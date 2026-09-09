Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 10.09.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzle:

– u naseljima: Lipnica Kasarna, Lipnica Uprava, Ljepunice, Srednja Lipnica, Marjanovići, Dragulje, Karagići, Hasanovac, Matići, Dorić Mahala, Gornja Lipnica, Tisovac, Snoz i Trstje, te na području RPC Inkubatora u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Vilušići, te u dijelu ulice Husinskih rudara u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

Dana 11.09.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.