Više od 100 miliona KM za investicije u svih 13 gradova i općina TK

Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godini planira i realizira kapitalne investicije vrijedne više od 100,8 miliona KM, a ulaganjima su obuhvaćene sve lokalne zajednice na području TK.

Najveći dio sredstava usmjeren je u vodnu i putnu infrastrukturu. Za projekte vodoprivrede planirano je gotovo 47,6 miliona KM, dok je za regionalne i lokalne puteve predviđeno dodatnih 39,7 miliona KM.

Riječ je o projektima koji uključuju unapređenje vodosnabdijevanja, izgradnju i održavanje vodnih objekata, uređenje riječnih korita, rekonstrukciju regionalnih saobraćajnica, izgradnju mostova, sanaciju klizišta te obnovu lokalnih i nekategorisanih puteva.

Višemilionska ulaganja i u škole

Značajan dio investicijskog ciklusa odnosi se i na obrazovanje. Za kapitalna ulaganja u obrazovne ustanove planirano je više od 8,27 miliona KM.

Sredstva su namijenjena za izgradnju fiskulturnih sala, obnovu školskih objekata i sportskih poligona, rekonstrukciju krovova, sistema grijanja i instalacija, kao i nabavku savremene opreme.

Za projekte povratka predviđeno je oko 2,35 miliona KM, dok je za projekte iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice planirano više od 2,1 milion KM. Dodatnih gotovo 773 hiljade KM namijenjeno je kapitalnim projektima u pravosuđu, kulturi i drugim kantonalnim ustanovama.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naveo je da ulaganja pokazuju da se razvojna politika nastoji usmjeriti na konkretne projekte koji su vidljivi na terenu.

„Ne govorimo više o pojedinačnim intervencijama, nego o ozbiljnom investicijskom ciklusu“, kazao je Halilagić, ističući da je gotovo 87 miliona KM usmjereno samo u vodnu i putnu infrastrukturu.

Ulaganja obuhvataju cijeli Tuzlanski kanton

Investicijama su obuhvaćeni Tuzla, Živinice, Gradačac, Srebrenik, Gračanica, Lukavac, Banovići, Kalesija, Kladanj, Doboj Istok, Čelić, Teočak i Sapna.

Pojedinačni iznosi razlikuju se u zavisnosti od vrste, vrijednosti i spremnosti projekata, pa u pojedinim lokalnim zajednicama ulaganja prelaze deset miliona KM, dok se i u manjim općinama radi o višemilionskim iznosima.

Halilagić je poručio da ravnomjeran razvoj ne znači podjelu jednakih iznosa svim lokalnim zajednicama, već da nijedna sredina ne bude izostavljena iz investicijske politike.

Prema podacima Vlade TK, investicijski ciklus za 2026. godinu usmjeren je prije svega na projekte koji bi trebali dugoročno unaprijediti infrastrukturu, uslove života građana i razvoj lokalnih zajednica.