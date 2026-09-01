Vlada TK izdvojila sredstva za pčelare, udruženja i manifestacije

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sredstva za niz manifestacija i projekata udruženja koja će biti realizirana tokom 2026. godine.

Savezu pčelara Tuzlanskog kantona odobreno je 4.000 KM za organizaciju i realizaciju 21. međunarodnog sajma pčelarstva „Sajam meda 2026.“.

Po 2.500 KM odobreno je Udruženju građana pčelara „Tuzla“ za organizaciju 17. međunarodnog sajma „Medena Tuzla 2026.“ te Udruženju pčelara Grada Lukavac za organizaciju 4. Sajma pčelarstva i pčelarske opreme „Lukavac 2026“.

Udruženju žena „Ruža“ Donja Lohinja iz Gračanice odobreno je 3.000 KM za organizaciju manifestacije „Dani kupusa Donja Lohinja 2026“.

Vlada TK izdvojila je i 4.400 KM Udruženju građana „Hrabro srce“ Tuzla za obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva, dok je Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla odobreno 5.000 KM za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Po 10.000 KM odobreno je Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona za sufinansiranje rada i pomoć civilnim žrtvama rata te Udruženju „Prijateljice obrazovanja – Amica Educa“ za realizaciju projekta „Porodično savjetovalište“.

Odluke su donesene u okviru programa podrške manifestacijama, organizacijama i udruženjima na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.