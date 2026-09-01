Bećirović: Namjenska industrija važna za sigurnosnu i ekonomsku budućnost BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na Sajmu odbrambene industrije i tehnologija „First Balkan Shield – Summit & Expo 2026“, ističući značaj domaće namjenske industrije za sigurnosni, ekonomski i tehnološki razvoj zemlje.

Bećirović je naglasio da je riječ o prvom sajmu ove vrste u Bosni i Hercegovini te da predstavlja priliku za predstavljanje potencijala domaće odbrambene i namjenske industrije.

Govoreći o savremenim sigurnosnim izazovima, ukazao je na globalne promjene, ratove, geopolitičke napetosti, hibridne prijetnje, cyber napade, razvoj bespilotnih sistema i sve veću primjenu umjetne inteligencije.

„Sposobnost da čuvamo mir jedan je od njegovih važnih preduslova. U tom kontekstu, namjenska industrija Bosne i Hercegovine zauzima posebno mjesto“, kazao je Bećirović.

Više od sedam decenija tradicije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH podsjetio je da Bosna i Hercegovina ima više od 70 godina tradicije u oblasti namjenske industrije, iza koje stoje znanje, stručni kadar, inženjersko iskustvo i razvijeni proizvodni kapaciteti.

Prema njegovim riječima, upravo taj potencijal treba iskoristiti za novu fazu industrijskog i tehnološkog razvoja.

Posebno je ukazao na potrebu ulaganja u savremenu opremu, proizvodne kapacitete, istraživanje i razvoj, digitalizaciju, automatizaciju, umjetnu inteligenciju, robotiku, nove materijale i senzorske tehnologije.

Bećirović je naglasio i važnost ulaganja u domaće inženjere, istraživače, tehničke stručnjake i mlade ljude koji bi stečeno znanje trebali pretvarati u nove proizvode, tehnologije i poslovne prilike.

Fokus na modernizaciji i novim tehnologijama

Kako je naveo, Bosna i Hercegovina može ponuditi kvalitet, fleksibilnost, specijalizirano znanje i konkurentnost na međunarodnom tržištu.

„Naš cilj je razvijati sposobnosti koje doprinose miru, odvraćanju, otpornosti i kolektivnoj sigurnosti, uz puno poštivanje međunarodnog prava i principa odgovorne trgovine odbrambenim proizvodima i tehnologijama“, poručio je Bećirović.

Sajam „First Balkan Shield – Summit & Expo 2026“ okupio je predstavnike odbrambene industrije, institucija i stručne javnosti, s ciljem predstavljanja novih tehnologija i mogućnosti razvoja ovog sektora u Bosni i Hercegovini.