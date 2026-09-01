Bosna BH Telecom Sarajevo ponovno dio EuroCup-a

Bosna BH Telecom Sarajevo bit će dio BKT EuroCup-a, jednog od najznačajnijih europskih klupskih košarkaških takmičenja. Nakon gotovo dvije decenije, Bosna će ponovo zaigrati na ovom takmičenju i predstavljati Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni.

Povratak na EuroCup važan je sportski iskorak i potvrda rezultatskog napretka koji je klub ostvario u posljednjih nekoliko sezona. Bit će to prvi nastup pod imenom Bosna BH Telecom Sarajevo.

BH Telecom, generalni sponzor i partner Kluba, nastavlja podržavati njegov razvoj i europske nastupe.

„Kada smo prošle sezone kao sponzor ušli u KK Bosnu, imali smo viziju da ovom šampionskom klubu vratimo stari sjaj, a navijačima širom svijeta ponos i radost. Danas, kada se Bosna vraća u EuroCup, lijepo je vidjeti da se ta vizija ostvaruje. Bosna BH Telecom Sarajevo ponosno će nositi zastavu Bosne i Hercegovine i predstavljati Sarajevo i našu zemlju širom Europe. Posebno nam je drago što će Bosna u europsku sezonu ući pod imenom Bosna BH Telecom Sarajevo. Vjerujemo u ekipu i njen rad i želimo biti uz klub na ovom putu“, izjavio je Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma.

Posljednji put Bosna je na ovom takmičenju igrala u sezoni 2007/08.

Nastup na EuroCup-u nastavak je europske tradicije kluba koji je 1979. godine postao prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio naslov prvaka Europe.

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