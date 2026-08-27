Dino Merlin, 200.000 posjetilaca i 17 TB podataka: Kako je BH Telecom držao Koševo online

Dok je više od 200.000 posjetilaca tokom tri koncerta Dine Merlina na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ dijelilo fotografije, snimke i pozive, u pozadini je radila jedna od najsloženijih telekomunikacijskih operacija realizovanih na jednom događaju u Bosni i Hercegovini. Krajem jula i početkom augusta 2026. godine BH Telecom je na Koševu uspostavio dodatnu mobilnu, WiFi, prenosnu i energetsku infrastrukturu kako bi desetine hiljada ljudi, organizatori, mediji i sigurnosne službe mogli pouzdano komunicirati u trenucima maksimalnog opterećenja mreže.

Pripreme su trajale gotovo dva mjeseca, a u realizaciji je učestvovalo 57 zaposlenika BH Telecoma i više od 20 stručnjaka eksternih partnera. Tehnički timovi istovremeno su radili na četiri ključna segmenta – radio pristupnoj mreži, WiFi infrastrukturi, IP/prenosnoj mreži i energetici – prilagođavajući kapacitete prostoru koji je tokom tri koncertne noći bio ispunjen do granica.

428.000 minuta razgovora

Tokom tri koncertne noći mreža je bila pod izuzetno velikim opterećenjem. Posjetioci su ukupno potrošili 17 terabajta interneta, koristeći mobilnu mrežu i WiFi za slanje poruka, fotografija, videosnimaka i druge sadržaje. U najprometnijim trenucima istovremeno je bilo povezano više od 31.000 korisnika.

Veliko opterećenje zabilježeno je i u telefonskom saobraćaju. Tokom koncerata ostvarene su stotine hiljada poziva, odnosno više od 428.000 minuta razgovora. Uz to, zabilježeno je oko 50.000 povezivanja na WiFi mrežu.

Da bi mreža mogla odgovoriti na toliki broj korisnika, BH Telecom je dodatno ojačao kapacitete na stadionu i u njegovoj okolini. Postavljene su dodatne mobilne i WiFi tačke, dvije mobilne bazne stanice te oprema za brži i stabilniji prenos podataka. Za povezivanje cijelog sistema položeno je više od 13,5 kilometara kablova, a osigurano je i rezervno napajanje kako bi mreža ostala stabilna tokom cijelog događaja.

Iskustvo za budućnost

„Ovakvi događaji pokazuju koliko je kvalitetna telekomunikacijska infrastruktura važna kada se veliki broj ljudi u istom trenutku oslanja na mrežu. Iza ovih rezultata stoje znanje, ozbiljna priprema i izuzetna posvećenost naših ljudi. Posebno želim pohvaliti timove koji su sedmicama neumorno radili na pripremi i realizaciji ovog zahtjevnog projekta, pod rukovodstvom Muamera Durića, izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa. Njihov profesionalizam, odgovornost i timski rad omogućili su da odgovorimo na jedan od najvećih tehnoloških izazova ove vrste, a iskustvo koje smo stekli koristit ćemo za naredne velike događaje i dalji razvoj mreže nove generacije“, kazao je generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević.

Poseban izazov predstavljala je velika koncentracija publike na parteru, gdje su prostorna ograničenja otežavala dodatno postavljanje antenske i WiFi opreme. Upravo ta iskustva potvrđuju značaj daljeg razvoja 5G mreže, dodatnog spektra i Massive MIMO tehnologije za događaje sa ekstremnom gustinom korisnika.

Kada desetine hiljada ljudi istovremeno posegnu za telefonom, kvalitet mreže prestaje biti apstraktan tehnički pojam. Na Koševu je postao dio iskustva više od 200.000 posjetilaca – i test spremnosti infrastrukture za događaje koji pomjeraju granice.