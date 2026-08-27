KFOR povećava prisustvo na sjeveru Kosova

Misija NATO-a na Kosovu, KFOR, saopćila je da će pojačati prisustvo svojih snaga u pojedinim dijelovima Kosova, uključujući sjeverni dio Mitrovice i općine na sjeveru zemlje.

Komandant KFOR-a Özkan Ulutaş poručio je da ostaju čvrsto posvećeni sigurnosti svih građana koji žive na Kosovu, što, kako je naveo, potvrđuju stalnim prisustvom pripadnika KFOR-a na terenu, redovnim patrolama, osmatračnicama i kontaktima sa lokalnim zajednicama.

KFOR je još u junu najavio proces reorganizacije i optimizacije svog prisustva na Kosovu. Dio tog procesa podrazumijeva i postepeno smanjenje stalnog prisustva pripadnika KFOR-a na glavnom mostu preko rijeke Ibar.

Iz KFOR-a navode da se ovaj proces provodi transparentno i u koordinaciji sa institucijama na Kosovu, Evropskom unijom, kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX-om.

Dodaju da o svim aktivnostima redovno razgovaraju sa zainteresovanim stranama, uključujući lokalne predstavnike, ali i Vojsku Srbije.

Odluka o smanjenju prisustva KFOR-a na mostu preko Ibra, koji je gotovo tri decenije jedan od simbola podjela između sjevernog i južnog dijela Mitrovice, izazvala je zabrinutost vlasti u Beogradu zbog sigurnosti kosovskih Srba.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutteu, tražeći da se ne dozvoli otvaranje mosta za saobraćaj.

Komandant Zajedničke komande NATO-a u Napulju George Wikoff izjavio je da KFOR nije nadležan da odlučuje o tome hoće li most biti otvoren. Prema njegovim riječima, takvu odluku trebaju donijeti Evropska unija i nadležne institucije na Kosovu nakon što KFOR okonča stalno prisustvo na toj lokaciji.

Kosovo i Srbija su još 2014. godine, u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije, postigli dogovor o otvaranju mosta preko Ibra. Iako je u njegovu obnovu uloženo oko 1,5 miliona eura, most do danas nije otvoren za saobraćaj vozila.