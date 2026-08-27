Požar kod Trebinja stavljen pod kontrolu

Adin Jusufović
Požar kod Trebinja stavljen pod kontrolu

Veliki požar koji je prijetio Trebinju stavljen je pod kontrolu, a značajnu ulogu u gašenju imali su piloti 1. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Tokom akcije koja je trajala oko šest sati izveden je niz naleta na ugrožena područja, pri čemu je na požarište izbačeno ukupno 56 tona vode.

Vatra je zaustavljena na južnoj strani grada, dok je uspješno odbranjeno i područje Goričkog jezera. Spriječeno je širenje požara preko saobraćajnica, čime je smanjena opasnost za okolna naselja i imovinu.

U gašenju požara, osim pripadnika Oružanih snaga BiH, učestvovali su i air tractori, lokalni vatrogasci i dobrovoljci koji su bili angažovani na terenu.

Iz Oružanih snaga BiH naveli su da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene u skladu s planom. Nakon završetka angažmana, helikopter će se vratiti u bazu radi redovnog tehničkog održavanja.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Proizvodnja električne energije u FBiH pala, smanjena i proizvodnja uglja

BiH

BiH i Turska žele jaču saradnju u stočarstvu

Vijesti

Kiša smirila požar na Plješevici, ekipe i dalje nadziru teren

Vijesti

Završeno snimanje BiH iz zraka: Novi podaci otkrivaju teren do najsitnijih...

Istaknuto

Veliki požar u Živinicama: Gorjele hale, prateći objekat i porodična kuća

Vijesti

Požari na više lokacija u TK: Vatrogasci imali brojne intervencije, kod...

Vijesti

KFOR povećava prisustvo na sjeveru Kosova

Istaknuto

Proizvodnja električne energije u FBiH pala, smanjena i proizvodnja uglja

BiH

Dino Merlin, 200.000 posjetilaca i 17 TB podataka: Kako je BH Telecom držao Koševo online

BiH

Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Šmrka i Magle za organizovani kriminal

Vijesti

Austrija od nove školske godine zabranjuje hidžab djevojčicama mlađim od 14 godina

Učitati više