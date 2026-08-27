Požar kod Trebinja stavljen pod kontrolu

Veliki požar koji je prijetio Trebinju stavljen je pod kontrolu, a značajnu ulogu u gašenju imali su piloti 1. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Tokom akcije koja je trajala oko šest sati izveden je niz naleta na ugrožena područja, pri čemu je na požarište izbačeno ukupno 56 tona vode.

Vatra je zaustavljena na južnoj strani grada, dok je uspješno odbranjeno i područje Goričkog jezera. Spriječeno je širenje požara preko saobraćajnica, čime je smanjena opasnost za okolna naselja i imovinu.

U gašenju požara, osim pripadnika Oružanih snaga BiH, učestvovali su i air tractori, lokalni vatrogasci i dobrovoljci koji su bili angažovani na terenu.

Iz Oružanih snaga BiH naveli su da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene u skladu s planom. Nakon završetka angažmana, helikopter će se vratiti u bazu radi redovnog tehničkog održavanja.