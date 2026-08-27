Proizvodnja električne energije u FBiH pala, smanjena i proizvodnja uglja

Proizvodnja električne energije u FBiH u julu 2026. godine bila je manja nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Bruto proizvodnja iznosila je 508 gigavat-sati, dok je u julu 2025. godine proizvedeno 533 GWh električne energije.

Najveći udio u ukupnoj proizvodnji imale su termoelektrane sa 60,6 posto. Hidroelektrane su učestvovale sa 31,1 posto, dok je na vjetroelektrane otpadalo 8,3 posto ukupne proizvodnje.

Pad je zabilježen i kada je riječ o proizvodnji uglja. U Federaciji BiH je tokom jula proizvedeno 211.783 tone mrkog uglja, dok je u istom periodu prošle godine proizvodnja iznosila 300.931 tonu.

Smanjena je i proizvodnja lignita. U julu ove godine proizvedene su 112.864 tone lignita, u poređenju sa 140.092 tone u julu 2025. godine.

Podaci pokazuju i da u julu 2026. godine u FBiH nije bilo proizvodnje koksa. Godinu ranije, u istom mjesecu, proizvedeno je 29.476 tona.

Istovremeno je povećan uvoz naftnih proizvoda. Tokom jula uvezeno je 140.850 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine uvoz iznosio 125.739 tona.

Najveći dio ukupnog uvoza odnosio se na dizel gorivo, sa udjelom od 65,8 posto. Bezolovni motorni benzin činio je 10,6 posto uvoza, mazut i ekstra lako lož ulje 5,5 posto, dok se preostalih 18,1 posto odnosilo na druge naftne derivate.

Proizvodnja električne energije u FBiH tako je u julu zabilježila pad na godišnjem nivou, uz istovremeno manju proizvodnju uglja i veći uvoz naftnih proizvoda.