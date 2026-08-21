Obuća kritikovala Konakovića: Ružičasti flamingo najbolji simbol njegove diplomatije

Adin Jusufović
Obuća Konaković

Potpredsjednica SDA i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aida Obuća kritikovala je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića nakon njegovog videosnimka s ružičastim flamingom, u kojem je govorio o slučaju 818 kilograma kokaina.

Obuća je ocijenila da je upravo ružičasti flamingo „najbolji simbol efekata Konakovićeve diplomatije“, te njegov način komunikacije opisala kao neprimjeren funkciji koju obavlja.

U svojoj reakciji osvrnula se i na Konakovićev boravak u Washingtonu, tvrdeći da je domaćoj javnosti taj put predstavljen drugačije od stvarnog sadržaja sastanaka.

Konaković je 17. jula u Washingtonu učestvovao na ministarskom sastanku o politički motivisanom terorizmu, održanom na poziv američkog državnog sekretara Marca Rubija. Na marginama skupa sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Danielom Lawtonom.

Obuća je, međutim, kritikovala način na koji je Konaković predstavio rezultate posjete, navodeći da tokom mandata nije ostvario sastanak s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom.

Uz kritike njegovog diplomatskog djelovanja, Obuća je iznijela i niz političkih optužbi na račun Trojke, tvrdeći da su proteklih godina institucije korištene za političke obračune i pritiske na neistomišljenike.

Na kraju je Konakovićev snimak s flamingom povezala sa svojim viđenjem njegove vanjske politike, ocijenivši da u njoj ima mnogo pažnje i javnog predstavljanja, ali, prema njenom stavu, malo konkretnih rezultata.

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