Na Aerodromu Sarajevo zaustavljen Irac, više od 21.000 tableta skrivao u mikrovalnoj pećnici

Policijski službenici Federalne uprave policije ograničili su u četvrtak, 20. augusta, kretanje državljaninu Irske J.T.L. na Međunarodnom aerodromu Sarajevo zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštenog prometa opojnim drogama.

Prema informacijama FUP-a, osumnjičeni je prethodno u pošti u Istočnom Sarajevu predao pošiljke u kojima je pronađena ukupno 21.189 tableta koje se nalaze na listi opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Tablete su bile skrivene u mikrovalnoj pećnici, a sumnja se da ih je pokušao prokrijumčariti radi dalje distribucije na ilegalnom tržištu u zemljama Evrope.

Policijske aktivnosti provedene su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH.