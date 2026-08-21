Na Aerodromu Sarajevo zaustavljen Irac, više od 21.000 tableta skrivao u mikrovalnoj pećnici

Adin Jusufović
Sarajevo

Policijski službenici Federalne uprave policije ograničili su u četvrtak, 20. augusta, kretanje državljaninu Irske J.T.L. na Međunarodnom aerodromu Sarajevo zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštenog prometa opojnim drogama.

Prema informacijama FUP-a, osumnjičeni je prethodno u pošti u Istočnom Sarajevu predao pošiljke u kojima je pronađena ukupno 21.189 tableta koje se nalaze na listi opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Tablete su bile skrivene u mikrovalnoj pećnici, a sumnja se da ih je pokušao prokrijumčariti radi dalje distribucije na ilegalnom tržištu u zemljama Evrope.

Policijske aktivnosti provedene su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH.

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