Pretres u Lukavcu: Pronađen amfetamin, uhapšen 39-godišnjak

Adin Jusufović
Pretres, Lukavac

Pretres pripadnika UP MUP-a TK u Lukavcu rezultirao je pronalaskom amfetamina i hapšenjem 39-godišnjeg T.O. iz ovog grada, saopšteno je iz Uprave.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, 18. augusta su, postupajući prema naredbi Općinskog suda u Lukavcu, pretresli stambeni objekat koji koristi T.O, rođen 1987. godine.

Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto više PVC pakovanja sa bijelom materijom za koju je naknadnim vještačenjem utvrđeno da je riječ o amfetaminu, odnosno speedu.

Policija je oduzela i dvije vage za precizno mjerenje, mobilni telefon te druge predmete koji će biti korišteni u daljnjem postupku.

Nakon pretresa u Lukavcu, T.O. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je, uz izvještaj i prikupljene dokaze, predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje.

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