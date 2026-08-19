Novi granični prelaz u Gradišci pred novom odlukom: Privremeno rješenje ističe 20. augusta

Novi granični prelaz u Gradišci mogao bi ponovo biti predmet odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da 20. augusta ističe privremeno rješenje kojim je omogućen njegov rad.

Vijeće ministara BiH trebalo bi na hitnoj telefonskoj sjednici razmatrati mogućnost produženja važenja odluke.

Novi prelaz otvoren je 19. maja, nakon što je Ministarstvo sigurnosti BiH donijelo privremenu odluku na period od tri mjeseca. Takvo rješenje uslijedilo je nakon problema sa zaštitnom ogradom na mostu kod starog graničnog prelaza.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH ranije su naveli da su od Ministarstva sigurnosti zatražili produženje važenja odluke.

Kako su pojasnili, Carinski referat na prelazu Gradiška Novi most – Gornji Varoš još nije moguće formalno uspostaviti jer Upravni odbor UIO ni nakon više sjednica nije usvojio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Bez tog dokumenta, prema navodima UIO, direktor nema zakonski osnov da organizuje rad carinske službe na novom međunarodnom graničnom prelazu.

Povratak saobraćaja na stari prelaz trenutno također nije moguć zbog problema na starom mostu preko Save i obustave saobraćaja.

Situaciju dodatno komplikuje stav zamjenika ministra sigurnosti BiH Ivice Bošnjaka, koji je naveo da ne postoji zakonska mogućnost da Ministarstvo samostalno produži važenje ranijeg rješenja.

Prema njegovim riječima, odluka je sada na Vijeću ministara BiH, dok Ministarstvo može predložiti odgovarajuće rješenje.

O pitanju novog graničnog prelaza u Gradišci raspravljalo se i ranije. Na sjednici Vijeća ministara održanoj 19. maja dio ministara nije podržao odluku o njegovom privremenom otvaranju.

Otvaranje prelaza mjesecima je bilo povezano i sa nesuglasicama unutar Upravnog odbora UIO. Član UO UIO iz Federacije BiH Zijad Krnjić uslovljavao je saglasnost prethodnim dogovorom o novim koeficijentima raspodjele prihoda od PDV-a između Federacije BiH i Republike Srpske.

S druge strane, ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i predstavnici iz Republike Srpske nisu prihvatali predložene nove koeficijente raspodjele.

Hoće li novi granični prelaz u Gradišci nastaviti raditi i nakon isteka privremene odluke, trebalo bi biti poznato nakon sjednice Vijeća ministara BiH.