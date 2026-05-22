UIO BiH danas o funkcionisanju Carinskog terminala i Graničnog prelaza Gradiška

UIO BiH danas u 13 sati održava sastanak u Carinskom terminalu Gradiška sa učesnicima u carinskim postupcima, a tema je funkcionisanje Carinskog terminala Gradiška i Graničnog prelaza Gradiška.

Sastanku prisustvuju predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje, Inspektorata Republike Srpske, Ureda za veterinarstvo BiH, Kancelarije za zaštitu zdravlja bilja BiH, špeditera koji posluju u Gradišci, Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore RS i Udruženja poslodavaca.

Nakon sastanka, u 14 sati je najavljena press konferencija u Carinskoj ispostavi Gradiška, na lokaciji kod novog mosta. Tom prilikom javnosti će biti predstavljeni zaključci zajedničkog sastanka.

Iz UIO BiH su pozvali medije da prisustvuju press konferenciji, na kojoj će se obratiti učesnici današnjeg sastanka.