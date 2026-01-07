Otklonjen problem digitalnog potpisivanja PDV prijava u UIO

Otklonjen je problem potpisivanja poreskih prijava digitalnim kvalifikovanim potpisom u Upravi za indirektno oporezivanje.

Poreski obveznici – korisnici portala ePorezi od danas mogu bez problema potpisivati svoje PDV prijave, čime je riješen problem koji se pojavio 1. januara 2026. godine. Naime, Uprava za indirektno oporezivanje za validaciju elektronskih potpisa koristi EU DSS biblioteku, koja je u skladu sa eIDAS direktivom. Kako se od početka 2026. godine počela koristiti nova verzija pomenute biblioteke, UIO je morala uraditi nadogradnju iste na verziju 6.4, te zbog bezbjednosti cijelog informacionog sistema Uprave nije bilo moguće izvršiti potpisivanje poreskih prijava od početka godine.

Kako je UIO u međuvremnu izvršila nadogradnju sistema validacije elktronskih potpisa poreski obveznici mogu potpisivati svoje prijave digitalnim kvalifikovanim potpisom.

Podsjećamo, poreski obveznici PDV prijave predaju do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Budući da je 10. januar neradni dan, rok za podnošenje decembarskih PDV prijava pomjera se na prvi radni dan, a to je 12. januar 2026. godine.