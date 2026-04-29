Predstavnički dom BiH razmatrao povrat PDV-a na pomagala za osobe s invaliditetom

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je po hitnom postupku razmatrao Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se predviđa mogućnost povrata plaćenog PDV-a za pomagala namijenjena osobama s invaliditetom.

Predlagačica zakona, poslanica Rejhana Dervišević iz SDP-a BiH, istakla je da pomagala za osobe s invaliditetom ne predstavljaju luksuz, već osnovno sredstvo za svakodnevni život, samostalnost i očuvanje dostojanstva.

Ona je naglasila da dostojanstvo nije privilegija, nego osnovno ljudsko pravo, te da svaka osoba mora imati uslove za ravnopravno učešće u društvu.

Poslanici su po hitnom postupku razmatrali i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj politici BiH, također na prijedlog Rejhane Dervišević. Ovim zakonskim rješenjem predviđa se zamjena izraza “invalidna osoba” terminom “osoba sa invaliditetom”.

Dervišević je pojasnila da se ne radi samo o jezičkoj izmjeni, već o promjeni pristupa, jer izraz “osoba sa invaliditetom” u prvi plan stavlja osobu, a ne invaliditet. Prema njenim riječima, uklanjanje diskriminatornih naziva doprinosi smanjenju stigmatizacije i izgradnji inkluzivnijeg društva.

O ova dva prijedloga zakona nije bilo poslaničke rasprave, a izjašnjavanje će uslijediti na kraju sjednice.

Predstavnički dom nije prihvatio zahtjev poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH razmatra po hitnom postupku. Odlučeno je da prijedlog ide u skraćenu parlamentarnu proceduru.

Predloženim izmjenama uvodi se mogućnost bržeg izdavanja lične karte, po uzoru na hitnu proceduru za izdavanje pasoša. Standardni rok za izdavanje dokumenta ne bi bio promijenjen, ali bi građani koji imaju opravdanu potrebu mogli zatražiti izdavanje lične karte u kraćem roku, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Magazinović je pojasnio da je, prema informacijama iz IDDEEA-e i Ministarstva civilnih poslova BiH, takvo rješenje tehnički izvodivo i da je za njegovo uvođenje potrebna jednostavna zakonska dopuna.