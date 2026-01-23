Igre na sreću ulaze u PDV sistem

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH većinom glasova prihvatio je hitnu proceduru za usvajanje izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojima bi se igre na sreću uvele u PDV sistem.

Predlagačica izmjena, zastupnica Naše stranke Mia Karamehić-Abazović, pojasnila je da se oporezivanje u suštini odnosi na igrača, a da bi osnovica za PDV bila svaka transakcija koja omogućava eventualni dobitak, što uključuje kladionice, automate i kockarnice. “U važećem zakonu igre na sreću su izuzete od PDV-a”, podsjetila je, navodeći da će detalje, uključujući pravilnik i tehničku provedbu, definisati Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Tokom rasprave Karamehić-Abazović je kazala da se kao argument često spominje direktiva EU-a, ali da je domaći zakon donesen i prije nje te da ni sama direktiva, kako je navela, nije bez izuzetaka. Dodala je i da se protiv izmjena oglašavaju predstavnici kladioničkog lobija, dok su lokalne zajednice godinama pokušavale ovu oblast dovesti u red bez većeg efekta, uz upozorenje da BiH ima procijenjenih 50.000 do 60.000 ovisnika o kockanju.

Zastupnik Ujedinjene srpske Milan Petković poručio je da su protiv hitne procedure jer smatraju da je potrebno mišljenje stručne javnosti. S druge strane, Šerif Špago iz SDA rekao je da nema potrebe za javnom raspravom, podsjećajući da je sličan zakon bio u proceduri 2021. godine i da se o njemu raspravljalo na više sjednica, ali bez podrške, uz ocjenu da bi u redovnoj proceduri teško prošao.

Zastupnik SDA Midhat Čaušević upozorio je da je riječ o problemu koji se posebno tiče mladih i porodica, tvrdeći da kladionice “odgajaju klijentelu” i da se kroz njih okreće ogroman novac. Zastupnica SDP-a Ermina Salkičević-Dizdarević otvorila je pitanje kako će se dodatno opterećenje odraziti u praksi, odnosno da li će teret pretežno nositi igrači ili će se pojačati pritisak na priređivače.

Zlatan Begić iz DF-a kazao je da treba krenuti u akciju, ali da mjera ima puni smisao ako se nastavi dalje prema, kako je naveo, izvoru problema. Predrag Kožul iz HDZ-a rekao je da je tema među najhitnijima, ali je naveo da su zastupnici HDZ-a bili suzdržani kod glasanja o hitnoj proceduri jer hitnost otežava doradu zakona i zato što, kako je istakao, nije dovoljno jasno definisano ko i u kojem roku donosi podzakonske akte potrebne za primjenu.

Predsjedavajući Kluba SDP-a Saša Magazinović ocijenio je da su kladionice, zbog načina na koji su reagovale na prijedlog, među onima koje su najviše doprinijele da ovaj zakon vjerovatno dobije široku podršku.