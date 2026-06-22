Počinje primjena povrata PDV-a pri kupovini prve nekretnine

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je dopunu Pravilnika kojom se omogućava primjena Zakona o povratu PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.

Pravilnik će se početi primjenjivati nakon objave u Službenom glasniku BiH, a građani koji ispunjavaju uslove moći će do kraja godine podnijeti zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje za povrat PDV-a, uz dostavljanje potrebne dokumentacije.

Zakon kojim je omogućen povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine stupio je na snagu ranije, ali je za njegovu praktičnu primjenu bilo potrebno usvajanje izmjena Pravilnika Upravnog odbora UIO.

Pravo na povrat PDV-a imat će punoljetni državljani Bosne i Hercegovine, fizička lica sa stalnim prebivalištem u BiH, koji prvi put kupuju stan ili stambenu nekretninu u novogradnji.

Prema ranijim pojašnjenjima ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, pravo na povrat PDV-a imat će i oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije bio usvojen.

Ova mjera trebala bi olakšati stambeno zbrinjavanje građana, posebno mladih i porodica koje prvi put rješavaju pitanje stanovanja.

Važno je napomenuti da se povrat PDV-a odnosi na kupovinu prve nekretnine u novogradnji. Kod kupovine nekretnina u starogradnji PDV se ne plaća, već se plaća porez na promet nekretnina od pet posto.

Za ostvarivanje prava građani će morati podnijeti zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje BiH i priložiti propisanu dokumentaciju, a detalji procedure bit će poznati nakon objave Pravilnika u Službenom glasniku BiH.