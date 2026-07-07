Prva nekretnina: Od 8. jula počinje povrat PDV-a

Prva nekretnina, odnosno primjena izmjena Zakona o PDV-u koje građanima omogućavaju povrat poreza pri kupovini prve novoizgrađene nekretnine, zvanično počinje 8. jula u Bosni i Hercegovini.

Iako su izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost usvojene prošle godine, njihova puna primjena čekala je donošenje pratećeg pravilnika, kojim su precizirani uslovi, način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju građani trebaju dostaviti.

Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Važno je naglasiti da se zahtjev podnosi prema sjedištu prodavca nekretnine, a ne prema mjestu prebivališta kupca. Rok za podnošenje zahtjeva za ovu godinu je do kraja godine, kako bi građani imali dovoljno vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije.

Pravo na povrat PDV-a odnosi se na kupovinu novoizgrađenih stanova i kuća, kupljenih direktno od investitora, odnosno lica koje je objekat izgradilo i koje je na taj promet platilo PDV. Kupovina mora biti izvršena i uknjižena nakon 12. aprila 2025. godine. Stanovi ili kuće koji još nisu uknjiženi ne mogu biti osnov za ostvarivanje povrata dok se taj postupak ne završi.

Povrat se može ostvariti za površinu do 40 kvadratnih metara za kupca, te dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ispunjava propisane uslove. Kupac mora biti punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine, sa stalnim prebivalištem u BiH, te ne smije imati drugu nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu u trenutku kupovine, niti ju je imao u proteklih sedam godina.

Uslovi se odnose i na članove domaćinstva koji se navode kao osnov za dodatnih 15 kvadrata. Ukoliko je kupac ili član domaćinstva imao nekretninu stečenu nasljedstvom, to može biti razlog za odbijanje zahtjeva. Također, imovina stečena u braku smatra se zajedničkom, bez obzira na to na koga je formalno upisana.

Uz zahtjev za povrat PDV-a građani će, između ostalog, dostavljati rodni list, vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, ovjerenu kopiju ugovora o kupoprodaji, dokaz o uknjižbi nekretnine i poresku fakturu prodavca sa iskazanim PDV-om. Potrebni su i obrazac zahtjeva i izjava kupca, koji su dostupni na stranici Uprave za indirektno oporezivanje, a moraju biti ovjereni u općini ili kod notara.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da će dio provjera biti obavljan službenim putem, posebno kada je riječ o podacima o imovini. Građani će potvrde dostavljati za mjesto svog prebivališta, dok će UIO dodatne podatke tražiti od nadležnih geodetskih i poreskih institucija u entitetima i Brčko distriktu.

Zakonski rok za obradu zahtjeva je šest mjeseci od dana podnošenja, ali će brzina postupka zavisiti od urednosti i potpunosti dokumentacije, kao i od saradnje drugih institucija u provjerama. Iz UIO poručuju da za povrat PDV-a nema budžetskog ograničenja, što znači da će svi građani koji ispune uslove ostvariti pravo na povrat.

Kupci koji ostvare pravo na povrat PDV-a neće moći prodati nekretninu u roku od pet godina. Ukoliko to učine, bit će obavezni vratiti cjelokupan iznos povrata, zajedno sa zateznom kamatom.

Primjena pravila za prvu nekretninu predstavlja značajnu olakšicu za građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, ali se u prvim mjesecima očekuju i određeni izazovi u praksi, posebno zbog obimne dokumentacije i provjera koje će pratiti svaki pojedinačni zahtjev.

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