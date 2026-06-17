Ured premijera FBiH: Federacija ne opstruira povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine

Iz Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine saopćeno je da tvrdnje ministra finansija i trezora BiH i predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića, prema kojima Federacija BiH opstruira usvajanje Pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, nisu tačne.

Kako navode iz Ureda premijera FBiH, riječ je o pokušaju prebacivanja odgovornosti, dok se pravilnik, kako tvrde, mjesecima nije našao na glasanju, iako je zakonsko rješenje doneseno još u aprilu prošle godine.

Iz Ureda premijera podsjećaju da Federacija BiH podržava svako zakonsko rješenje koje građanima olakšava rješavanje stambenog pitanja, te da je interes da svi građani koji ispunjavaju uslove što prije ostvare pravo na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.

U saopćenju se navodi i da se pred Sudom BiH vodi postupak po tužbi Federacije BiH protiv Republike Srpske i Upravnog odbora UIO BiH zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Prema procjenama koje navode iz Ureda premijera FBiH, budžet Federacije BiH je zbog toga oštećen za više od 150 miliona KM.

Iz Ureda premijera FBiH ističu da građani zaslužuju odgovore zbog čega se kasni s primjenom zakona koji im omogućava povrat PDV-a, ali i zbog čega se godinama ne rješavaju pitanja raspodjele prihoda koja direktno utiču na budžete i javne usluge u Federaciji BiH.

Također podsjećaju da Upravnim odborom UIO BiH predsjedava upravo ministar Amidžić, te da je odgovornost za blagovremeno pokretanje i okončanje procedura donošenja podzakonskih akata na onima koji tim procesom upravljaju.

Vlada Federacije BiH, kako je saopćeno, ostaje opredijeljena za puno provođenje zakona, zaštitu interesa građana i transparentan rad institucija.

Iz Ureda premijera FBiH pozvali su predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO BiH da, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, osigura hitno usvajanje odluke o poravnanju i pravilnika, kako bi građani konačno mogli ostvariti pravo koje im je dodijelio Parlament Bosne i Hercegovine.