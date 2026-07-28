Stan u Sarajevu prodat za 1,18 miliona KM

Tržište nekretnina u FBiH u prvih šest mjeseci 2026. godine zabilježilo je pad broja kupoprodajnih ugovora od osam posto, dok je njihova ukupna vrijednost bila manja za 18 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Prema polugodišnjem izvještaju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ukupna vrijednost nekretnina obuhvaćenih kupoprodajnim ugovorima iznosila je 810,46 miliona KM. U prvom polugodištu registrovano je ukupno 10.170 realizovanih kupoprodajnih ugovora, dok je za analizu tržišta korišteno 6.711 ugovora za koje su podaci uneseni u Registar cijena nek