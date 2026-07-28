Otvaranje 16. Festivala umjetnosti mladih „Kaleidoskop“ odgođeno je za srijedu, 29. juli 2026. godine, zbog Dana žalosti koji je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu BiH proglašen povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice na Elbrusu.

Zbog promjene termina izvršene su i izmjene u programu festivala. Prvog festivalskog dana, u srijedu, u 19.30 sati u Kući plamena mira bit će otvorena izložba „Stražari vremena“ autorice Džejlane Karaman Pašić, čime će zvanično početi ovogodišnje izdanje Kaleidoskopa.