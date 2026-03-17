Kaleidoskop festival od 28. jula do 2. augusta u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Kaleidoskop festival bit će održan u Tuzli od 28. jula do 2. augusta 2026. godine, potvrđeno je iz Organizacionog odbora ove manifestacije koja već godinama okuplja mlade umjetnike i publiku iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regiona.

Riječ je o 16. izdanju Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji Grad Tuzla organizuje od 2009. godine. I ove godine festival će publici ponuditi raznovrstan umjetnički program, a cilj ostaje isti, povezivanje mladih i promocija njihovog stvaralaštva kroz različite oblike umjetničkog izraza.

Izvršni organizatori festivala su Turistička zajednica grada Tuzle i JP „Pannonica“ Tuzla, uz podršku JU „Centar za kulturu“ Tuzla, Kuće plamena mira, Vijeća mladih Tuzle, kao i brojnih omladinskih organizacija.

Organizacioni odbor trenutno radi na pripremi programa, dok će u narednom periodu biti objavljen javni poziv za volontere i volonterke, kao i javni poziv za umjetnike i umjetnice zainteresovane za učešće na Kaleidoskop art marketu.

Kaleidoskop festival i ove godine donosi sadržaje koji će okupiti mlade stvaraoce iz Tuzle i regiona, a važno je istaći da će ulaz na sve festivalske događaje biti besplatan.

