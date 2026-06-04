Grad Tuzla objavio javni poziv za podršku projektima neprofitnih organizacija

Jasmina Ibrahimović
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Grad Tuzla objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu, namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija.

Za ove namjene planirano je ukupno 357.000 KM, a sredstva će biti dodijeljena putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Novac je predviđen za sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, kulture, sporta i mladih. Sredstva će biti raspoređena kroz pet budžetskih pozicija, među kojima su transferi za udruženja, organizacije i fondacije, sport, projekte za mlade, realizaciju Akcionog plana za Rome i Romkinje grada Tuzle, te podršku ostalim nacionalnim manjinama.

Javni poziv ostaje otvoren do 25. juna 2026. godine. Dokumentacija za prijavu, kao i smjernice za aplikante, dostupni su na službenoj internet stranici Grada Tuzle, u rubrici Javni pozivi.