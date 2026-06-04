Grad Tuzla objavio javni poziv za podršku projektima neprofitnih organizacija

Grad Tuzla objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu, namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija.

Za ove namjene planirano je ukupno 357.000 KM, a sredstva će biti dodijeljena putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Novac je predviđen za sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, kulture, sporta i mladih. Sredstva će biti raspoređena kroz pet budžetskih pozicija, među kojima su transferi za udruženja, organizacije i fondacije, sport, projekte za mlade, realizaciju Akcionog plana za Rome i Romkinje grada Tuzle, te podršku ostalim nacionalnim manjinama.

Javni poziv ostaje otvoren do 25. juna 2026. godine. Dokumentacija za prijavu, kao i smjernice za aplikante, dostupni su na službenoj internet stranici Grada Tuzle, u rubrici Javni pozivi.