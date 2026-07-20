Porezna uprava FBiH zapošljava 12 namještenika na neodređeno vrijeme u Sarajevu i više kantonalnih poreznih ureda i ispostava širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni oglas objavljen je danas, 20. jula 2026. godine, u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, „Večernji list“ i „Dnevni list“, a obuhvata radna mjesta u Sarajevu, Sanskom Mostu, Bosanskoj Krupi, Gradačcu, Zenici, Visokom, Žepču, Novom Travniku, Travniku, Mostaru i Glamoču.

U Središnjem uredu u Sarajevu traži se viši referent za finansijsko knjigovodstvo, dok su u Sanskom Mostu i Bosanskoj Krupi otvorena mjesta višeg referenta za kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

Kantonalni porezni ured Tuzla zapošljava jednog višeg referenta za pri