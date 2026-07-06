Javni poziv za podršku projekata u oblasti poduzetništva i poljoprivrede u Tuzli

Javni poziv za podršku projekata u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji za 2026. godinu objavljen je na službenoj internet stranici Grada Tuzle.

Iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle obavijestili su zainteresirane organizacije da je javni poziv objavljen 6. jula 2026. godine na stranici www.grad.tuzla.ba.

Poziv se odnosi na dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu, planiranih za podršku projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede.

Kako je navedeno, Javni poziv za podršku projekata provodi se po LOD metodologiji, a cilj je pružiti podršku aktivnostima koje doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede na području Tuzle.

Iz Grada Tuzle ističu da se realizacijom ovog poziva nastavlja kontinuitet provođenja politika i konkretnih mjera usmjerenih na unapređenje ovih oblasti, koje su prepoznate kao značajna područja razvoja u važećoj Strategiji razvoja.

Zainteresirane organizacije detalje o uslovima, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu pronaći na službenoj internet stranici Grada Tuzle.