Godišnjica pogibije Envera Šehovića, heroja odbrane Sarajeva

Na današnji dan 1993. godine, u borbama za Golo brdo na Žuči, poginuo je Enver Šehović, komandant Prve viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od najpoznatijih boraca sarajevskog ratišta.

Šehović je ostao upamćen kao hrabar komandant koji je zajedno sa svojim saborcima učestvovao u najtežim borbama za odbranu Sarajeva. Posebno mjesto u njegovoj ratnoj biografiji zauzima oslobađanje brda Žuč, u kojem je učestvovao zajedno sa Safetom Zajkom, svojim bliskim prijateljem i saborcem.

Nakon što je 6. aprila 1992. godine napustio Jugoslovensku narodnu armiju, uključio se u organizovanje odbrane u sarajevskom naselju Velešići. Kao školovani oficir i nekadašnji poručnik JNA, svoja znanja stavio je u službu Armije Republike Bosne i Hercegovine.