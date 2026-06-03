Preminuo legendarni novinar i voditelj Edin Avdić

Poznati sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini života, potvrđeno je iz više izvora.

Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedno od najprepoznatljivijih imena sportskog novinarstva na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona, a javnost će ga posebno pamtiti po prijenosima košarkaških utakmica, izuzetnom poznavanju NBA lige, evropske košarke i specifičnom komentatorskom stilu.

Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije nego što je započeo medijsku karijeru, aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna.

Novinarski put počeo je na Federalnoj televiziji, potom je radio na OBN-u, gdje je stekao veliku popularnost među ljubiteljima košarke, posebno kroz prijenose NBA lige. Kasnije je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena sport.

U posljednje vrijeme, zajedno s Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podcast „Udvajanje“, a imao je i autorsku emisiju „X&O’s chat“ na Televiziji Una. Njegova posljednja emitovana emisija bila je s proslavljenim bh. košarkašem Jusufom Nurkićem.

Edin Avdić nije bio samo komentator utakmica. Bio je glas koji je košarkaškim prijenosima davao posebnu energiju, emociju i znanje. Njegovi komentari, reakcije i način na koji je prenosio atmosferu s parketa ostali su dio sportskog pamćenja brojnih generacija.

Posebno se izdvajalo njegovo duboko razumijevanje igre. Avdić nije govorio samo o rezultatu i statistici, nego je gledateljima približavao taktičke detalje, pozadinske priče, karaktere igrača i širi kontekst utakmica. Zbog toga su mnogi uz njegove prijenose ne samo pratili košarku, nego je i bolje razumjeli.

Za brojne ljubitelje NBA lige u BiH i regionu, Edin Avdić bio je glas noćnih prijenosa, utakmica koje su se gledale u kasne sate i sportskih trenutaka koji su se pamtili godinama. Njegov stil komentarisanja bio je prepoznatljiv, stručan, emotivan i drugačiji.

Vijest o njegovoj smrti potresla je sportsku javnost u Bosni i Hercegovini i regionu. Iza njega ostaje bogat novinarski i komentatorski opus, kao i trag koji će još dugo biti važan dio regionalnog sportskog novinarstva.

Uzrok smrti za sada nije poznat.