Preminula poznata tuzlanska frizerka Šemsa Imamović, generacije Tuzlaka pamtiće njen osmijeh i dobrotu

Mnogobrojne tuzlake dočekala je tužna vijest da je Šemsa Imamović, dugogodišnja i među najpoznatijim tuzlanskim frizerkama, preminula u 77. godini života.

Mnogi Tuzlaci oprostili su se od nje emotivnim porukama na društvenim mrežama, prisjećajući se žene koja je decenijama bila mnogo više od frizerke. Gotovo da ne postoji generacija Tuzlaka koja se barem jednom nije šišala u nekom od salona u kojima je radila.

Šemsa Imamović svoj radni vijek provela je u poznatim tuzlanskim frizerskim salonima. Građani je pamte iz frizerskog salona kod stare Opštine, potom sa Bulevara, Sjenjaka, ali i legendarnog frizerskog salona Širli, gdje je godinama dočekivala mušterije svojim osmijehom, toplom riječju i vedrim duhom.

Jedna od oproštajnih poruka objavljenih na društvenim mrežama najbolje opisuje kakvu je uspomenu ostavila iza sebe:

“Jutros nas je zatekla tužna vijest. Sinoć je prestalo da kuca srce naše majstorice, naše drage tete Šemse Imamović. Šišala je mnoge generacije Tuzlaka. Nama je bila više od frizerke, bila nam je kao rod.”

Prema objavljenoj smrtovnici, Šemsa Imamović, rođena Salihspahić, preselila je na ahiret 26. juna 2026. godine u 21.30 sati, u 77. godini života.

Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 29. juna 2026. godine, ispred Džindijske džamije u Tuzli, poslije ikindije namaza u 16.56 sati, a ukop će biti obavljen na mezarju Bukovčići. Ta'zija će biti održana pola sata prije dženaze.

Njeno ime ostat će upamćeno među Tuzlacima koji su uz Šemsu Imamović odrastali, šišali se i godinama joj se vraćali, ne samo zbog frizerskog umijeća, nego i zbog ljudskosti, topline i pažnje koju je nesebično pružala svakome ko bi sjeo u njenu stolicu.