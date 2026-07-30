Preminuo Milivoj Puhlovski, režiser kultne serije „Smogovci“

Hrvatski režiser, scenarista i univerzitetski profesor Milivoj Puhlovski preminuo je u 80. godini života, saopćilo je Društvo hrvatskih filmskih reditelja.

Puhlovski je tokom višedecenijske karijere ostavio dubok trag u hrvatskoj filmskoj i televizijskoj produkciji, a publika ga najviše pamti kao režisera kultne serije „Smogovci“, uz koju su odrastale brojne generacije.

Režirao je i niz igranih, dokumentarnih i televizijskih ostvarenja, među kojima su „Lažeš, Melita“, „S. P. U. K.“, „Kad ftičeki popevleju“ i „Posebna vožnja ili posljednja jesen Ivana Brežinskog“.