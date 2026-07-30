Zašto je igračka “Dumpling Squishy” proglašena opasnom?

Nakon što je sa tržišta Bosne i Hercegovine povučena dječija igračka “Dumpling Squishy”, mnogi roditelji se pitaju zbog čega je ovaj proizvod ocijenjen kao opasan. Prema dostupnim informacijama, riječ je o kombinaciji hemijskih i fizičkih rizika koji mogu predstavljati prijetnju zdravlju djece.

Sadrži nedozvoljene količine benzena

Laboratorijska ispitivanja pokazala su da vanjski gumeni dio igračke sadrži povišene količine benzena. Benzen je hemijska supstanca koja se smatra kancerogenom, zbog čega je njegova prisutnost u dječijim igračkama strogo ograničena.

Osim toga, igračka ispušta intenzivan hemijski miris, što može ukazivati na prisustvo isparljivih organskih spojeva.