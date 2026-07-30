Otkriven identitet uhapšenih zbog zatočenja žene i njenog sina

Banjalučka policija uhapsila je Almina Đ. iz Travnika i Jadranku J. iz Banjaluke zbog sumnje da su 40 dana protivpravno u stanu držali Prijedorčanku i njenog devetogodišnjeg sina, varajući ženu pričom o zaposlenju u inostranstvu.

Kako saznaju Nezavisne novine, sumnja se da je posljednjih dana žena sa djetetom bila potpuno ograničena u kretanju, odnosno zaključana u jednom banjalučkom stanu, a tu je navodno došla vjerujući u priču da će joj dvojac pomoći u vezi sa zaposlenjem u jednom hotelu u Švicarskoj.