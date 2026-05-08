Sigurnosna situacija u Federaciji BiH ocijenjena zadovoljavajućom

Sigurnosna situacija u Federaciji BiH ocijenjena je zadovoljavajućom na sastanku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka s kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i predstavnicima kantonalnih ministarstava.

Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti na području Federacije BiH, izazovima s kojima se kantonalna ministarstva svakodnevno susreću, školovanju kadeta, kao i primjeni novih zakonskih propisa.

Kantonalni ministri unutrašnjih poslova podnijeli su izvještaje o realizovanim aktivnostima u vezi s primjenom novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji BiH.

Razmatrano je i pitanje školovanja kadeta, a kantonalni ministri zahvalili su federalnom ministru, v.d. direktoru Policijske akademije Muhamedu Ahmiću i zaposlenima na Akademiji na zalaganju u unapređenju kvaliteta obuke i proširenju kapaciteta, što je omogućilo kantonalnim MUP-ovima popunjavanje kadrovskih kapaciteta.

Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica i direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić predstavili su Strategiju i Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo za period 2024-2028. godine, kao i baze podataka u vezi sa zloupotrebom droga.

Iz Federalnog MUP-a saopćeno je da je na sastanku konstatovano da su realizovane aktivnosti koje su doprinijele jačanju kapaciteta i unapređenju rada sigurnosnog sistema u Federaciji BiH.

Ministar Isak zahvalio je kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova na saradnji i zalaganju, ističući da se samo zajedničkim radom mogu postizati bolji rezultati, što doprinosi sigurnijem ambijentu za sve građane Bosne i Hercegovine.