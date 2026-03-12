Uprava policije MUP-a TK bogatija za 128 policajaca i policajki

Dok mnogi tek biraju svoj životni put, mladi Adin već zna gdje pripada. Ostvario je kaže svoj dječački san, da bude u policijskoj uniformi i u službi građana. Nakon zahtjevne obuke na Policijskoj akademiji u Sarajevu, danas je Adin među 128 novih policijskih službenika koji su svečano položili zakletvu i zvanično postali dio Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Ujedno Adin ima poseban razlog da bude ponosan, jer je tokom školovanja ostvario najbolji rezultat i ponio Zlatnu policijsku značku.

„Danas sam posebno ponosan, jer zajedno sa mnom tu stoji još 127 kolega koji će zajedno sa mnom štititi Ustav BiH, FBiH i TK koji isto tako predstavlja slovo zakona u mom kantonu i biti ponosni čuvar zakona Tuzlanskog kantona“, kazao je Adin Hodžić, policijski službenik.

U ovom pozivu prepoznala se i njegova kolegica Dženana. Danas već policajka, kaže da je ovaj posao za nju i odgovornost prema društvu. Svjesna je izazova koje nosi policijska uniforma, ali ističe da je spremna raditi u službi građana i doprinositi sigurnosti zajednice.

„Biti policajac znači služiti narodu, štititi pravdu i biti oslonac svima kada je to potrebno i to je ono što me privuklo jer to nije samo posao, to je poziv, način života, disciplina i ponos koji nosimo svaki dan“, rekla je Dženana Kurtić, policijska službenica

Adin, Dženana i njihovih još 126 kolega uspješno su završili višemjesečnu obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu, gdje su prošli teorijsku i praktičnu pripremu za policijski poziv. Nakon svečanog polaganja zakletve, novi policijski službenici bit će raspoređeni u policijske stanice širom Tuzlanskog kantona, gdje će zajedno sa iskusnijim kolegama raditi na očuvanju javnog reda i sigurnosti.

„Uprava policije danas je bogatija za 128 policijskih službenika i to nam puno znači. Bit će raspoređeni po stanicama gdje će pružiti veću sigurnost našim građanima, a ako uzmemo u obzir odlazak velikog broja službenika u penziju, naravno da nam ovo znači i da doprinosi sigurnosti svih građana“, kazao je Elvir Mahmutović, direktor Uprave policije MUP-a TK

Ipak, i pored prijema ovih mladih policajca i policajki, Upravi policije nedostaje još službenika, pa je raspisan novi konkurs za prijem mladih u redove MUP-a TK.

„U toku je novi konkurs gdje se već provodi procedura i očekujemo u maju da bismo mogli završiti tu proceduru i onda ih šaljemo na Akademiju. Oko 200 polaznika očekujemo“, dodao je Mahmutović.

Kako je poručeno danas, od novih policijskih službenika očekuje profesionalnost, odgovornost i spremnost da u svakodnevnom radu budu prvi oslonac građanima kada im je pomoć najpotrebnija.