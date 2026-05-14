Vlada TK predložila veće dodatke za službenike kriminalističke policije

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona.

Izmjenama je predviđeno da policijski službenici raspoređeni u Sektoru kriminalističke policije, odjeljenjima kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjecima kriminalističke policije u policijskim stanicama imaju pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35 posto od osnovne plaće.

Kako je navedeno, poslovi kriminalističke policije spadaju među najsloženije policijske poslove, jer obuhvataju otkrivanje, razjašnjavanje i dokumentovanje krivičnih djela, uključujući organizovani kriminal, korupciju i druge zahtjevne oblike kriminaliteta.

Ovi poslovi zahtijevaju visok nivo stručnosti, kontinuiranu edukaciju i izloženost specifičnim oblicima rizika.

Povećanjem dodatka stvaraju se uslovi za zadržavanje iskusnih kadrova, jačanje profesionalne motivacije i unapređenje efikasnosti rada kriminalističke policije.

Izmjenama se vrši i usklađivanje sa Kolektivnim ugovorom za policijske službenike MUP-a TK, odnosno povećava se iznos naknade za kupovinu civilne odjeće.