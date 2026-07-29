Infantino predstavio plan vrijedan 20 milijardi dolara, UEFA oštro reagovala

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino predstavio je plan za osnivanje kompanije procijenjene na 20 milijardi dolara, koja bi uz podršku privatnih investitora upravljala komercijalnim pravima najvažnijih FIFA-inih takmičenja, uključujući Svjetsko prvenstvo i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Prema pisanju londonskog lista The Times, nova kompanija nosila bi naziv FIFA Forward Enterprise, a FIFA bi tokom ove godine pokušala prikupiti do 4,2 milijarde dolara. Privatnim investitorima bili bi ponuđeni manjinski udjeli, bez mogućnosti preuzimanja upravljačke kontrole.