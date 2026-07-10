Istraga protiv Infantina zbog odluke FIFA-e o crvenom kartonu

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino mogao bi se naći pod istragom zbog odluke kojom je američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu omogućeno da nastupi u narednoj utakmici, iako je prethodno dobio crveni karton u duelu protiv Bosne i Hercegovine.

Grupa evropskih parlamentaraca zatražila je da se ispita da li je na odluku FIFA-e utjecao politički pritisak iz administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Balogun je isključen u utakmici Sjedinjenih Američkih Država protiv BiH, a takva kazna u pravilu znači automatsku suspenziju za naredni meč.

Ipak, FIFA je naknadno suspendovala izvršenje kazne, uz obrazloženje da je riječ o odluci disciplinskog tijela. Ovakav potez izazvao je oštre reakcije dijela evropskih zastupnika, koji tvrde da je promjena pravila tokom turnira ozbiljan udar na princip jednakosti i nepristrasnosti u sportu.

Zastupnici Barry Andrews, Lara Wolters i Niels Fuglsang naveli su u zajedničkoj izjavi da odluka FIFA-e predstavlja “izopačenje pravde”, te su pozvali nacionalne fudbalske saveze zemalja Evropske unije da zatraže reakciju FIFA-inog Etičkog komiteta. Prema njihovim navodima, pismo podrške do sada je potpisalo 35 njihovih kolega.

U centru pažnje je pitanje da li je Infantino, kao prvi čovjek FIFA-e, bio izložen političkom pritisku nakon što je Trump intervenisao u vezi s Balogunovim crvenim kartonom. Evropski parlamentarci žele da se ispita i širi kontekst mogućeg narušavanja političke neutralnosti FIFA-e.

Infantino bi se mogao suočiti i s postupkom pred Međunarodnim olimpijskim komitetom. Organizacija za ljudska prava FairSquare najavila je podnošenje žalbe Etičkoj komisiji MOK-a, navodeći da je predsjednik FIFA-e više puta prekršio pravila političke neutralnosti.

Predsjednica MOK-a Kirsty Coventry ranije je izjavila da žalba još nije zaprimljena, ali da bi nadležno tijelo moglo razmatrati slučaj ukoliko formalna prijava bude podnesena.

FIFA je ranije poručila da je odluku o Balogunovoj suspenziji donio disciplinski komitet, a ne predsjednik organizacije. Ipak, slučaj je otvorio novu raspravu o političkom utjecaju na fudbal, posebno jer se Svjetsko prvenstvo igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.