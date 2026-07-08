Četvrtfinale SP u fudbalu: Poznati svi parovi i termini utakmica

Četvrtfinale SP u fudbalu donosi četiri izuzetno zanimljiva duela, nakon što su poznati svi učesnici završnice i kompletan raspored utakmica koje će odlučiti putnike u polufinale.

Među osam najboljih reprezentacija svijeta plasirali su se Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Norveška, Engleska, Argentina i Švicarska. Nakon dramatične osmine finala, turnir ulazi u fazu u kojoj više nema prostora za kalkulacije, a svaki meč nosi posebnu težinu.

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Francuska će u četvrtfinalu igrati protiv Maroka, u duelu koji privlači veliku pažnju i zbog njihovog susreta na prethodnom Mundijalu.

Francuzi su do ove faze stigli pobjedom nad Paragvajem rezultatom 1:0, dok je Maroko sigurnom igrom savladao Kanadu sa 3:0 i još jednom potvrdio da se radi o reprezentaciji koja zna igrati velike utakmice.

Španija će za plasman u polufinale igrati protiv Belgije. Španci su u osmini finala eliminisali Portugal rezultatom 1:0, golom u sudijskoj nadoknadi, dok je Belgija bila ubjedljiva protiv Sjedinjenih Američkih Država i slavila rezultatom 4:1. Upravo ovaj duel mogao bi donijeti jedan od najkvalitetnijih taktičkih okršaja četvrtfinala, jer se sastaju dvije selekcije koje imaju veliki broj tehnički snažnih igrača.

Četvrtfinale SP u fudbalu donosi i duel Norveške i Engleske. Norvežani su napravili jedno od najvećih iznenađenja eliminacijom Brazila rezultatom 2:1, uz još jednu važnu ulogu Erlinga Haalanda. Engleska je do četvrtfinala stigla pobjedom nad Meksikom rezultatom 3:2, nakon utakmice u kojoj su se morali vraćati i pokazati karakter u najtežim trenucima.

Posljednji par čine Argentina i Švicarska. Argentina je u osmini finala protiv Egipta gubila 2:0, ali je velikim preokretom došla do pobjede 3:2 i nastavila borbu za odbranu titule. Švicarska je nakon velike borbe eliminisala Kolumbiju boljim izvođenjem penala, nakon što u 120 minuta nije bilo pogodaka. Za Švicarce je ovo historijski rezultat, jer su izborili prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon više od sedam decenija.

Četvrtfinale SP u fudbalu: Termini utakmica

Prvi četvrtfinalni duel igraju Francuska i Maroko, u četvrtak, 9. jula, od 22:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Dan kasnije, u petak, 10. jula, od 21:00 sat sastaju se Španija i Belgija.

U subotu, 11. jula, od 23:00 sata na rasporedu je utakmica Norveška – Engleska.

Posljednji četvrtfinalni meč igra se u noći sa subote na nedjelju, 12. jula, od 03:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini, a sastaju se Argentina i Švicarska.

Pobjednik duela Francuska – Maroko u polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Španija – Belgija. U drugom dijelu žrijeba, pobjednik utakmice Norveška – Engleska ide na boljeg iz duela Argentina – Švicarska.

Utakmice četvrtfinala donose spoj velikih favorita, reprezentacija koje žele potvrditi kontinuitet i selekcija koje su već sada napravile rezultat vrijedan pažnje. Francuska i Argentina nastavljaju put kao jedni od glavnih kandidata za naslov, Španija i Engleska traže povratak na sami vrh, Belgija želi iskoristiti novu priliku, dok Maroko, Norveška i Švicarska u ovu fazu ulaze sa jasnom porukom da nisu slučajno među osam najboljih.