Poznato ko je osumnjičeni pomagač nakon ubistva u Tuzli: Određen mu pritvor

Poznato je ko je osoba koju je policija ranije uhapsila zbog sumnje da je pomagala nakon ubistva koje se 2. maja dogodilo u Tuzli. Riječ je o Harisu Kovačeviću iz Tuzle, kojem je Općinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor.

Kovačević se sumnjiči za krivično djelo pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, a prema rješenju Suda, postoji osnovana sumnja da je nakon ubistva pomagao osobi koja je izvršila to krivično djelo.

Podsjetimo, Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopćila da je u okviru istrage ubistva, počinjenog 2. maja, uhapšena osoba inicijala H.K., rođena 1993. godine, iz Tuzle.

Policija je tada, po naredbi Općinskog suda u Tuzli, pretresla porodičnu kuću, poslovne prostore, vozila i druge objekte koje koristi osumnjičeni. Prilikom pretresa pronađeni su predmeti obuhvaćeni naredbom Suda, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Prema ranijem policijskom saopćenju, istraga je pokazala sumnju da je osoba koja je počinila ubistvo imala pomagača nakon izvršenja krivičnog djela.

Općinski sud u Tuzli je 19. septembra donio rješenje kojim je Harisu Kovačeviću određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Prema navodima iz rješenja, Kovačević je 2. maja, svjestan da prikrivanjem oruđa, tragova ili na drugi način pomaže da učinitelj ne bude otkriven, navodno pomogao osobi koja je izvršila ubistvo.

Pritvor mu je određen iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH.

Na rješenje o određivanju pritvora stranke imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od prijema rješenja.

Podsjećamo, prema ranijim informacijama MUP-a TK, u ovom slučaju je Elvis Selimović rođen 1982. godine, osumnjičen da je 2. maja u Tuzli usmrtio svog brata Eldina Selimovića, rođenog 1986. godine.

Kovačević se smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.