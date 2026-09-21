Porodicama u Živinicama uručeni ključevi 24 stana kroz projekat CEB II

Adin Jusufović
Porodicama u Živinicama uručeni ključevi 24 stana kroz projekat CEB II

U Živinicama su danas uručeni ključevi 24 stana izgrađena kroz projekat CEB II, čime su porodice koje su godinama živjele u kolektivnom ili alternativnom smještaju dobile trajno stambeno rješenje.

Na području Tuzlanskog kantona u okviru projekta CEB II realizuju se ukupno 22 podprojekta u 11 gradova i općina, a planirana je izgradnja 690 stambenih jedinica.

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 53.083.361 KM.

Od planiranih 690 stanova, do sada je završena izgradnja 647, dok su radovi na preostalim jedinicama u završnoj fazi. Za još 29 stambenih jedinica planirana je realizacija kroz pilot fazu budućeg projekta Evropske investicijske banke.

CEB II u Živinicama donio novi dom za 24 porodice

Useljenjem korisnika u Živinicama nastavljen je proces zatvaranja kolektivnih centara i osiguravanja kvalitetnijih uslova stanovanja za porodice koje su godinama čekale trajno rješenje.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica najavilo je nastavak aktivnosti u oblasti socijalnog stanovanja, a u saradnji s Evropskom investicijskom bankom priprema se nova faza podrške.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar kazao je da je uručenje ključeva posebno značajno zbog porodica koje nakon dugog perioda čekanja konačno dobijaju vlastiti dom.

„Nakon godina čekanja i života u kolektivnom ili alternativnom smještaju, danas imaju svoj krov nad glavom i mjesto koje mogu zvati svojim domom“, poručio je Dizdar.

Dodao je da će Ministarstvo nastaviti raditi na stambenom zbrinjavanju porodica kojima je takva pomoć potrebna.

 

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