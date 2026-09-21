Od srijede dugotrajne vize za vozače u Hrvatskoj

Profesionalni vozači iz BiH od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza u Hrvatskoj, nakon izmjena hrvatskog Zakona o strancima koje se odnose na vozače autobusa i teretnih vozila.

Riječ je o vizama namijenjenim državljanima trećih zemalja kojima inače nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku, ali zbog prirode posla često prelaze granice i borave u šengenskom prostoru.

Zahtjev će se prvo popunjavati online putem hrvatskog sistema za vize, nakon čega je potrebno rezervisati termin i lično predati dokumentaciju u Ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom hrvatskom konzulatu u Bosni i Hercegovini. U početnom periodu planirano je zaprimanje do 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a taj broj bi kasnije trebao biti povećavan.

Vozači iz BiH godinama upozoravaju na pravilo 90/180

Problem za profesionalne vozače predstavlja šengensko pravilo prema kojem državljani trećih zemalja bez odgovarajućeg statusa mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Budući da je prelazak evropskih granica sastavni dio njihovog posla, prijevoznici već duže upozoravaju da takvo ograničenje otežava međunarodni cestovni prijevoz.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ocijenio je početak izdavanja viza kao prvi konkretan pomak nakon višemjesečnih razgovora s Hrvatskom i evropskim partnerima.

„Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Evrope ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti“, kazao je Forto, dodajući da očekuje slična rješenja i u drugim državama Evropske unije.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ranije je upozoravalo da ovaj problem ne pogađa samo vozače i prijevoznike, već može imati posljedice i za trgovinu, izvoz i lance snabdijevanja.

Forto je poručio da Bosna i Hercegovina sama ne može mijenjati šengenska pravila, zbog čega će, kako je naveo, biti nastavljeni razgovori s evropskim partnerima o dugoročnom rješenju za profesionalne vozače.