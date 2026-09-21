Erdžan Buljubašić osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je optuženi Erdžan Buljubašić, zbog krivičnog djela Ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 2 mjeseca, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 22. februara 2025. godine, u ranim jutarnjim satima, u tuzlanskom naselju Stupine, kada je u njegov stan došao S.S. (Sabalahajrudin Suljagić) nožem zadao udarac u lijevu natkoljenicu, usljed čega je S.S. naglo počeo da krvari.

Optuženi je potom oštećenog umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, pa pokušao očistiti i sakriti tragove krvi. U međuvremenu, na podu stubišta zgrade, usljed vanjskog iskrvavljenja, nastalog kao posljedica oštećenja butne arterije, S.S. je preminuo.

Sabalhajrudin Suljagić, koji je ubijen u Tuzli, javnosti je bio poznat još od 2012. godine, kada je Slobodna Evropa objavila priču o njegovom životu. Tokom rata ostao je bez oba roditelja i kao ratno siroče smješten je u dom u Sarajevu. Nakon punoljetstva morao je napustiti dom, poslije čega je ostao bez krova nad glavom. U to vrijeme živio je na ulicama Tuzle i noći provodio u gradskoj džamiji.

Njegovo ime kasnije se pojavilo i u poslovnim registrima, gdje je bio formalno povezan s nekoliko farmaceutskih kompanija. Stvarni vlasnik jedne od njih bio je gračanički biznismen Davud Zahirović, koji je preminuo 2021. godine.

Zbog sumnji u zloupotrebe povezane s tim poslovima, u Tuzli je 2020. godine uhapšen advokat Suad Suljić. Tužilaštvo je tada navelo da je, kao advokat kompanije „Bosnafarm“, čiji je vlasnik bio Zahirović, izvršio promjene u registraciji firme tako što je osnivača, direktora i adresu sjedišta prebacio na Sabalhajrudina Suljagića, koji je tada bio beskućnik bez stalnih prihoda.