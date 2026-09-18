Hapšenje u Tuzli zbog sumnje na pomaganje nakon ubistva

Hapšenje u Tuzli izvršeno je u okviru istrage ubistva koje se dogodilo početkom maja ove godine, a osoba inicijala H.K. sumnjiči se da je pomagala počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Odsjeka za opći kriminalitet, nastavili su aktivnosti u predmetu ubistva koje se dogodilo 2. maja u Tuzli.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a TK, tada je E.S., rođen 1982. godine, usmrtio svog brata E.S., rođenog 1986. godine.

Tokom istrage prikupljeni su dokazi koji su, prema navodima policije, ukazivali na sumnju da je počinilac nakon ubistva imao pomagača.

Pretreseni kuća, poslovni prostori i vozila

Pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i na osnovu naredbe Općinskog suda u Tuzli, policijski istražitelji pretresli su porodičnu kuću, poslovne prostore, vozila i druge objekte koje koristi H.K., rođen 1993. godine, iz Tuzle.

Tokom pretresa pronađeni su predmeti obuhvaćeni naredbom suda, kao i drugi predmeti koji se, prema navodima policije, mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

H.K. je po nalogu postupajućeg tužioca oduzeta sloboda zbog postojanja osnova sumnje da je u noći sa 2. na 3. maj počinio krivično djelo pomoć učinitelju poslije učinjenja krivičnog djela iz člana 346. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj i prikupljene dokaze biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.