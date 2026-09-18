Dom zdravlja Tuzla raspisao konkurs za prijem doktora

Arnela Šiljković - Bojić
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Foto: TuzlaInfo/ Dom zdravlja Tuzla

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla raspisala je javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.

Konkurs je raspisan za poziciju ordinirajućeg doktora u Ginekološkom odjeljenju, u okviru Službe zdravstvene zaštite žena i trudnica.

Za izabranog kandidata predviđen je obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Detaljan opis poslova, uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati, potrebna dokumentacija, kao i način i rok za podnošenje prijava navedeni su u tekstu javnog konkursa koji je dostupan na linku.

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